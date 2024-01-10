экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти: среди погибших и пострадавших нет граждан Кыргызстана 
Предыстория: В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти: В города ввели армию

CentralAsia (KZ) -  В результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил при мятеже в городе Кито, Эквадор,имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения.

Как сообщила пресс-служба МИД, по данным посольства Кыргызстана в США и Канаде среди погибших и пострадавших граждане не значатся граждане Кыргызстана. Также не имеется зарегистрированных на консульском учете граждан Кыргызстана в Эквадоре.

Ранее, 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, который в том числе подразумевает комендантский час с 23:00 до 5:00.

Беспорядки в стране начались 8 января на фоне побега главарей крупнейших в стране преступных банд — Хосе Адольфо Вильямар, известного как Фито, лидера самой крупной банды Эквадора «Лос-Чонерос». Он совершил побег из колонии в Гуаякиле, тогда как Фабрисио Колон Пико, руководитель второй по величине банды «Лос-Лобос», сбежал из тюрьмы в Чимборасо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com