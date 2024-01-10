В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти: среди погибших и пострадавших нет граждан Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - В результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил при мятеже в городе Кито, Эквадор,имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения.

Как сообщила пресс-служба МИД, по данным посольства Кыргызстана в США и Канаде среди погибших и пострадавших граждане не значатся граждане Кыргызстана. Также не имеется зарегистрированных на консульском учете граждан Кыргызстана в Эквадоре.

Ранее, 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, который в том числе подразумевает комендантский час с 23:00 до 5:00.

Беспорядки в стране начались 8 января на фоне побега главарей крупнейших в стране преступных банд — Хосе Адольфо Вильямар, известного как Фито, лидера самой крупной банды Эквадора «Лос-Чонерос». Он совершил побег из колонии в Гуаякиле, тогда как Фабрисио Колон Пико, руководитель второй по величине банды «Лос-Лобос», сбежал из тюрьмы в Чимборасо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения