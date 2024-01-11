Монголия вошла в Топ-50 стран по безопасности здравоохранения

CentralAsia (MNG) - Глобальный индекс безопасности здоровья (Global Health Security Index, GHS I) представляет собой оценку возможностей глобальной охраны здоровья в 195 странах. Индекс состоит из 140 вопросов, организованных в 6 категорий, 34 показателей и 85 субпоказателей.

Global Health Security Index — это международный проект, который занимается исследованием эффективности функционирования систем здравоохранения и соответствующим образом классифицирует страны по уровню развития медицины. В последние годы работы направлены в большей мере на определение готовности государств к борьбе с пандемией. Специалисты, оценивающие страны по качеству медицины, берут за основу данные из открытых источников международных организаций и изучают их согласно ряду критериев. Расчет выполняется в баллах — максимальный составляет 100, а средний по последним подборкам — 38,9.

В этом списке Монголия заняла 46-е место с результатом 49,5 из 195 стран. Южный сосед Монголии, Китай, занял 51-е место, а северный сосед России — 63-е.

Список возглавляют США, а замыкала список Экваториальная Гвинея.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения