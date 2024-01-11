В 2023 году Монголия достигла рекордного показателя по экспорту мяса

CentralAsia (MNG) - По итогам 2023 года экспорт мяса из Монголии достиг 80,4 тыс. тонн, что стало рекордным показателем. Об этом во вторник сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

«В настоящее время правительство Монголии уделяет повышенное внимание вопросам диверсификации своей национальной экономики, зависящей от горнорудной промышленности, путем наращивания вывоза мяса и мясопродуктов в такие зарубежные страны, как Китай, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Катар, Вьетнам и Россия», — говорится в официальном сообщении.

Также, чтобы справиться с меньшими потерями и ущербом из-за суровости зимы, предприятия, экспортирующие мясо в Иран, до 1 февраля организуют работу по закупке живых овец у пастухов и подготовке их к экспорту халяльным способом.

Животноводство является одной из основных отраслей экономики Монголии, от нее зависит благосостояние почти 40 проц. кочевого населения страны.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2023 года там насчитывалось 64,7 млн голов скота.

В 2023 году 25 монгольских мясоперерабатывающих предприятий получили специальные экспортные лицензии.

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