Монголия будет принимать участие на уровне премьер-министра спустя 20 лет в ВЭФ-2024

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие во Всемирном экономическом форуме /ВЭФ/, который будет проходить 15-19 января в швейцарском Давосе. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Монголии.

В рамках участия в ВЭФ-2024 премьер-министр Монголии встретится с руководителями других стран, включая Швейцарию, Армению и Сингапур, и проведет переговоры с премьер-министрами Республики Корея и Таиланда, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и расширения экономического сотрудничества. Также запланированы встречи с главами международных транснациональных корпораций для обмена мнениями о сотрудничестве в области двусторонней торговли и инвестиций.

Тематика встреч охватывает такие направления, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, промышленность, городское планирование, цифровое развитие, информационные технологии, туризм и международное маркетинговое сотрудничество.

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