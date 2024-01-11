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В регионе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй увеличилось количество грузовых поездов по маршрутам Китай—Монголия—Европа
На этом аэрофотоснимке, сделанном 18 сентября 2023 года, запечатлен грузовой поезд, направляющийся в Улан-Батор /Монголия/ из порта Тяньцзинь
На этом аэрофотоснимке, сделанном 18 сентября 2023 года, запечатлен грузовой поезд, направляющийся в Улан-Батор /Монголия/ из порта Тяньцзинь

CentralAsia (MNG) -  В 2023 году регион Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй обслужил 1 059 грузовых поездов, следующих по маршрутам Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, расширив географию грузовых перевозок в такие страны и регионы, как Россия, Монголия и Германия.

За прошлый год в вышеуказанном регионе было обслужено 335 поездов в рамках железнодорожных грузовых перевозок Китай-Европа и 724 поезда в рамках железнодорожных грузовых перевозок Китай-Центральная Азия, согласно данным компании China Railway Beijing Group Co, Ltd.

Грузовые поезда отправлялись из таких городов, как Тяньцзинь и Шицзячжуан, и следовали в Центральную Азию и страны Европы через такие КПП, как Эрээнхото, Маньчжурия и Хоргос, сообщил представитель компании Чжан Цзиньчао.

Напомним, что в 2015 году в Китае был разработан план скоординированного развития городов Пекин, Тяньцзинь и пров. Хэбэй, а совокупный объем экономики данного региона превысил 10 трлн юаней /около 1,4 трлн долл. США/.

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