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В Монголии ужесточили наказание за незаконную охоту на джейранов

CentralAsia (MNG) -  В Монголии ужесточили наказание за незаконную охоту на хар сүүлт (монгольский джейран), относящихся к редким и исчезающим видам животных. Об этом в среду сообщила служба Экологической полиции страны.

«Данная мера является частью усилий по борьбе с экологическими преступлениями, наносящими существенный вред окружающей среде, а также экономике Монголии», —говорится в официальном сообщении.

Монгольский джейран является одним из шести редких уникальных животных монгольской пустыни Гоби. Длина тела самца составляет от 1,1 до 1,16 метров, а его живой вес примерно 23-33 кг.

Согласно недавно внесенным изменениям в Закон о животных и Уголовный кодекс Монголии, за нелегальную охоту на джейранов, занесенного в Красную книгу Монголии как редкое животное, будет наложен штраф до 27 млн тугриков /более 7,9 тыс. долларов США/ или лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

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