Светодиодные фонари освещают пешеходные переходы возле школ в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Дети в столице больше всего пострадали от дорожно-транспортных происшествий в прошлом году. Более половины или 379 из 694 детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране, попали в аварию в столице.

Исследования выявили два пиковых времени дорожно-транспортных происшествий: предрассветные часы в 7–8 часов утра и сумерки, наступающие в период с 17 до 20 часов. Аварии объясняются ограниченной видимостью и слабым освещением в эти периоды. Поэтому для улучшения видимости пешеходов и предупреждения водителей на пешеходных переходах возле школ и детских садов города установлены пешеходные прожекторы.

После достижений в области проекционных огней для пешеходных переходов, которые заметно улучшили видимость и повысили безопасность пешеходов, администрация города Улан-Батор планирует расширить эту инициативу. В дальнейшем светодиодные фонари будут установлены на 102 пешеходных переходах возле школьных зон по всей столице.

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