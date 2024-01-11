Япония профинансирует реконструкцию больницы общего профиля аймака Хубсугул

CentralAsia (MNG) - Грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности населения на низовом уровне правительства Японии будет финансировать внутреннюю реконструкцию больницы общего профиля аймака Хубсугул. Контракт по проекту подписали 9 января 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару и губернатор аймака Хубсугул Лхагважав Пилжээ.

В рамках проекта на третьем и четвертом этажах больницы общего профиля будет проведен ремонт, в том числе:

Замена существующего напольного покрытия,

Обновление стен и потолков,

Установка новых дверей и окон,

Модернизация сантехнического оборудования, включая раковины, унитазы и дренажные системы,

Установка новой системы вентиляции, аварийного освещения и системы пожарной сигнализации,

Модернизация электросистемы с новым внутренним освещением, выключателями, розетками и линиями электропередачи,

Оснащение современной системой связи,

Ремонт водопровода и канализации.

По словам чиновников, предстоящая реконструкция повысит гигиенические и экологические стандарты больницы, что позволит жителям аймака получать медицинскую помощь в безопасных и здоровых условиях, говорят чиновники.

«Я вступил в должность 2 декабря 2023 года. Это мое первое подписание в этом году проекта в рамках грантовой помощи правительства Японии для проектов по обеспечению безопасности человека на низовом уровне. Мы понимаем, что главное здание Главной больницы аймака Хубсугул, которая оказывает жизненно важную медицинскую помощь жителям аймака Хубсугул, значительно обветшало за годы службы. Мы надеемся, что этот проект создаст условия для того, чтобы жители аймака получали медицинскую помощь в безопасной и здоровой среде. Я с уважением прошу губернатора аймака Хубсугул взять на себя ответственность за контроль и эффективное управление грантовой помощью для проектов по обеспечению безопасности населения на низовом уровне, которая финансируется за счет налоговых взносов японского народа. Кроме того, я искренне призываю соответствующих должностных лиц позаботиться о отремонтированной больнице. Хубсгульский аймак обладает богатыми туристическими ресурсами, включая крупнейшее в Монголии пресноводное озеро и величественные горы. Я верю, что, обладая такими ценными активами, Хубсугулский аймак будет дальше развиваться все больше и больше», — сказал посол Игавахара Масару.

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