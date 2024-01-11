Монголия договорилась об отмене виз со странами Бенилюкса

CentralAsia (MNG) - 9 января подписано соглашение между Монголией и странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Данное соглашение подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Бельгия Болд Лувсанвандан, Государственный секретарь, Председатель Совета по делам беженцев и иммиграции Королевства Бельгия Николь де Моор, Консул Министерства иностранных дел Королевства Люксембург, директор департамента международных культурных связей Жан-Клод Кугенер и Посол Королевства Нидерландов в Королевстве Бельгия Питер Жан Кляйвег де Цваун.

В рамках соглашения владельцы дипломатических и официальных паспортов этих стран смогут путешествовать без виз на срок до 90 дней.

Соглашение вступит в силу, когда Стороны выполнят требования внутреннего законодательства для ратификации.

Бенилюкс (Benelux) — межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Имеет сухопутные границы с Францией и Германией. Название союза было образовано из начальных букв наименований каждой страны-участницы. Изначально оно использовалось для обозначения Таможенного союза Бенилюкс.

Интеграционные процессы в странах Бенилюкса начались после Первой мировой войны.

источник: middleasiannews.com

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