В Сомали повстанцы захватили вертолет ООН с экипажем и пассажирами

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Члены сомалийской вооруженной исламистской группировки «Аш-Шабаб» захватили вертолет ООН, сообщил BBC News министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан. На борту находились несколько иностранцев, сообщил Reuters со ссылкой на источник в военных структурах.

Вертолет ООН направлялся из города Беледуэйне в центральной части Сомали в город Висил, расположенный вблизи линии соприкосновения правительственных сил и боевиков «Аш-Шабаб». На борту перевозились медикаменты. Вертолет должен был эвакуировать раненых солдат из Гальгудуда.

Газета The Washington Post со ссылкой на два источника сообщила, что вертолет совершил вынужденную посадку в Висиле из-за внешнего воздействия, после чего боевики «Аш-Шабаша» подожгли его и взяли экипаж в заложники. В результате, по данным WP, погиб один человек, два считаются пропавшими без вести, остальные шесть взяты в плен. На борту, по словам собеседников газеты, было четверо иностранцев.

По словам источника Reuters из ООН, вертолет принадлежал сотрудникам миссии организации по содействию Сомали, на его борту находились пять иностранцев. Два других источника заявили, что всего на борту было девять человек, а по данным BBC — восемь.

Исламистская группировка «Аль-Шабааб» («Харакат аш-Шабаб») контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали, но действует и против соседних стран, в том числе Кении.