Непогода в Казахстане: Сильный ветер оборвал линии электропередачи, в нескольких городах школьников перевели на дистанционку

CentralAsia (CA) - Сильный ветер оборвал линии электропередачи минимум в пяти городах Казахстана. В Таразе из-за ветра упали деревья, частично обрушился балкон жилого дома, пострадали автомобили, сообщает «Власть.kz».

Так, в Шахтинске из-за ураганного ветра и сильной метели произошел обрыв линии электропередачи, несколько кварталов остались без света. В акимате заверили, что ТЭЦ работает в штатном режиме.

При этом в области продолжает бушевать непогода. Трассы закрыты по всем направлениям из-за метели, плохой видимости и гололеда.

В Павлодаре из-за сильного ветра с метелью упала новогодняя елка на набережной, в южной и северной части города произошло отключение электроэнергии. Без света также остались жители сел Аккулы, Баянаул.

В Таразе порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В службу «109» поступило порядка двухсот заявлений от отключении электроэнергии, газа и упавших деревьев. По информации акимата города, в 9-м микрорайоне в одном из многоэтажных домов обрушилась крыша балкона, пострадали стоявшие во дворе три автомашины. Также ветром повреждены ограждение строящегося дома, отделочный сайдинг в частном доме, крыша автобусной остановки, во 2-м микрорайоне не работали светофоры, повреждения получили три дорожных знака.

В Усть-Каменогорске сильный ветер также повредил линии электропередачи, микрорайоны и поселки остались без света. В Семее упала главная елка. В Караганде также из-за штормового ветра и метели произошло отключение электричества.

Между тем из-за ухудшения погодных условий в Павлодарской области 11 января на дистанционное обучение перевели учащихся 0-11 классов первой смены и студентов 1 и 2 курсов колледжей (на базе 9 класса).

Также на дистанционное обучение перевели учащихся первой смены 0-11 классов в Костанае – здесь морозы до 30 градусов, в Таразе для учащихся предшкольных и 1-11 классов уроки будут также проводиться в онлайн-режиме.

В Семее и области Абай занятия для школьников 0-11 классов первой смены и студентов 1, 2 курсов колледжей (на базе 9 классов) переводятся на дистанционный формат обучения.