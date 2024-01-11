В США впервые в истории разрешили казнить заключенного с помощью азота

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CentralAsia (CA) - Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота пройдет 25 января нынешнего года, сообщил суд в штате Алабама. Как пишет NBC News, таким способом будет казнен 58-летний Кеннет Юджин Смит.

Осужденный в 1988 году совершил убийство женщины, которое заказал ее муж-священник Чарльз Сеннет-старший с целью получить страховку и выплатить имевшиеся долги. Кеннет Юджин Смит и его адвокаты предприняли попытку добиться судебного запрета на проведение казни, однако суд отклонил их ходатайство и первая в Соединенных Штатах казнь с использованием азота в итоге состоится в намеченный срок.

При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена в трех штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но пока ни разу не применялась. Власти Алабамы разрешили этот вариант казни в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций. Сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным.

Смертная казнь в США проводится в основном с помощью смертельных доз барбитуратов. Однако некоторые штаты испытывают ограниченный доступ к этим препаратам из-за решения Евросоюза, запретившего фармацевтическим компаниям продавать тюрьмам такие лекарства. Кроме того, по мнению чиновников, казнь с помощью азота поможет избежать проблем, которые возникают при смертельных инъекциях: в частности, неудачные попытки казни и связанных с этим судебных разбирательств.