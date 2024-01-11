Зарядные станции для электромобилей будут построены в 25 точках в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - Министр развития дорог и транспорта Бямбацогт Сандаг представил план мер по увеличению использования электромобилей. Министру поручено утвердить план и проконтролировать его реализацию.
По состоянию на декабрь 2023 года в Монголии зарегистрирован 1061 электромобиль.
Если количество электромобилей увеличится до 30 000 в 2030 году, количество существующих зарядных устройств обычных, средней и большой мощности 70 необходимо будет увеличить в 15 раз, минимум до 1000. Зарядные станции для электромобилей планируется построить в 25 точках Улан-Батора.
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