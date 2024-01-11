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Зарядные станции для электромобилей будут построены в 25 точках в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Министр развития дорог и транспорта Бямбацогт Сандаг представил план мер по увеличению использования электромобилей. Министру поручено утвердить план и проконтролировать его реализацию.

По состоянию на декабрь 2023 года в Монголии зарегистрирован 1061 электромобиль.

Если количество электромобилей увеличится до 30 000 в 2030 году, количество существующих зарядных устройств обычных, средней и большой мощности 70 необходимо будет увеличить в 15 раз, минимум до 1000. Зарядные станции для электромобилей планируется построить в 25 точках Улан-Батора.

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