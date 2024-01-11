Таджикистан готовится к переходу на 10-балльную систему оценок в школах

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане предлагают внедрить новую 10-балльную систему оценки учебных достижений в общеобразовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.

Этот вопрос стал ключевой темой на расширенном заседании рабочей группы, проведенном 9 января в Душанбе под руководством министра образования и науки Таджикистана Рахимджона Саидзода.

Заседание собрало ведущих специалистов и руководителей в области образования, включая представителей отделов образования из разных городов и районов страны.

На мероприятии руководитель Научно-исследовательского института развития образования имени А.Джоми Академии образования Таджикистана Асадулло Нажмиддиён, представил проект «Руководство по внедрению 10-балльной системы оценки в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан».

Также выступил директор Республиканского учебно-методического центра Рахмонали Мирзозода, который поделился своими идеями и предложениями относительно оценки знаний, навыков и умений учащихся в пилотных учебных заведениях.

Министр образования и науки акцентировал внимание на необходимости реформ в сфере образования и на важности перехода к новой системе оценки знаний школьников.

Он поручил руководителям и специалистам отделов образования городов и районов активно принять участие в реализации этого проекта.

В настоящее время в Таджикистане действует пятибалльная система.

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