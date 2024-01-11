Таджикистан готовится к переходу на 10-балльную систему оценок в школах

- Таджикистан, общество
- 11:13, 11 января 2024
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- Обновлено: 11:13, 11 января 2024
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане предлагают внедрить новую 10-балльную систему оценки учебных достижений в общеобразовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.
Этот вопрос стал ключевой темой на расширенном заседании рабочей группы, проведенном 9 января в Душанбе под руководством министра образования и науки Таджикистана Рахимджона Саидзода.
Заседание собрало ведущих специалистов и руководителей в области образования, включая представителей отделов образования из разных городов и районов страны.
На мероприятии руководитель Научно-исследовательского института развития образования имени А.Джоми Академии образования Таджикистана Асадулло Нажмиддиён, представил проект «Руководство по внедрению 10-балльной системы оценки в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан».
Также выступил директор Республиканского учебно-методического центра Рахмонали Мирзозода, который поделился своими идеями и предложениями относительно оценки знаний, навыков и умений учащихся в пилотных учебных заведениях.
Министр образования и науки акцентировал внимание на необходимости реформ в сфере образования и на важности перехода к новой системе оценки знаний школьников.
Он поручил руководителям и специалистам отделов образования городов и районов активно принять участие в реализации этого проекта.
В настоящее время в Таджикистане действует пятибалльная система.