Беспорядки в Эквадоре: Задержаны 330 человек, президент объявил о начале депортации иностранных заключенных

CentralAsia (CA) - Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране. Об этом в среду заявил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо, передает La Voz del Tomebamba.

«Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали пятерых террористов», - сказал Вела.

Глава командования отметил, что после столкновений с тремя вооруженными преступными группировками силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что власти республики с этой недели начнут высылать заключенных иностранцев из-за кризиса в сфере безопасности в стране.

«Мы начнем на этой неделе. <...> У нас есть колумбийцы, венесуэльцы и перуанцы, на которых приходится 90% от числа иностранцев в наших тюрьмах. Так мы сократим загруженность и государственные расходы. Речь идет о 1,5 тыс. человек, которых содержит государство», - сказал он.

По словам Нобоа, власти начнут с заключенных из соседних стран.

«Колумбия сказала, что хочет нам помочь. Отлично, мы отправим им 1,5 тыс. заключенных, которых содержим в эквадорских тюрьмах. Они уже отбыли пять лет срока, и по закону их можно отпускать. Мы можем забрать эти 1,5 тыс. заключенных из тюрем и отвезти на границу», - сказал глава государства.

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января, когда стало известно, что лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито бежал из заключения. Одновременно в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты.

Два дня спустя в Гуаякиле (самый населенный город Эквадора, расположен в 250 км к юго-западу от столицы Кито) вооруженные люди ворвались в студию государственного телеканала TC Televisión и захватили в заложники журналистов. Все это происходило в прямом эфире. Спустя несколько часов полиция освободила заложников и арестовала 13 человек. В Гуаякиле также были попытки захвата пяти городских больниц.

В тот же день президент Нобоа подписал указ о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. В этом документе приведен список из 22 группировок, которые обозначены как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты; армии приказано их нейтрализовать.

9 января из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико.