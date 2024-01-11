Соглашение о кыргызско-таджикской границе будет подписано в марте, - глава МИД Турции

Хакан Фидан

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что соглашение по урегулированию пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном будет подписано в марте, сообщает Нaberler.

«Мы получили хорошие новости о том, что кыргызской стороной достигнута договоренность по решению пограничных проблем с Таджикистаном, и ожидается, что соглашение будет подписано в марте. Я имел возможность подтвердить те же хорошие новости во время моей встречи с президентом [Таджикистана] здесь», - сказал Фидан после встреч с Эмомали Рахмоном и главой МИД Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

По словам Фидана, Турция «как братская страна», заинтересованная в регионе, придает большое значение этому мирному соглашению, которое станет важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.

«Мы надеемся, что в марте Таджикистан и Кыргызстан официально прекратят пограничный спор между собой. Они сделают важный шаг с точки зрения безопасности и стабильности в регионе», - сказал он.

Глава МИД Турции приехал в Душанбе после визита в Кыргызстан.

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