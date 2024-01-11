Турецкая лира упала до исторического минимума — доллар стал дороже 30 лир

CentralAsia (CA) - Курс доллара к турецкой лире (USD/TRY) достиг исторического максимума, на торгах 11 января, он впервые в истории превысил отметку 30 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс.

По состоянию на 14:55 (по бишкекскому времени) курс доллара вырос на 0,20%, до 30,0110 лиры.

В 2023 году турецкая лира упала к доллару примерно на 60%, несмотря на семь повышений ставки ЦБ подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. К концу 2023 года ставка достигла нового максимума за 20 лет — ЦБ Турции повысил ее до 42,5%.