Москву накрыла сильная метель. Видео
- Азия и мир, общество
- 15:44, 11 января 2024
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- Обновлено: 15:47, 11 января 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Сильная метель наблюдается в Москве, сообщает РИА Новости.
В частности, сильный снег наблюдается в центральном округе Москвы, он сопровождается северным и северо-западным ветром со скоростью 4-6 метров в секунду и температурой от минус 3 до 0 градусов.
Согласно данным сервиса «Яндекс погода», снег местами с дождем накрыл всю территорию столицы.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что наиболее интенсивный снег будет идти до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным.
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