Москву накрыла сильная метель. Видео

CentralAsia (CA) - Сильная метель наблюдается в Москве, сообщает РИА Новости.

В частности, сильный снег наблюдается в центральном округе Москвы, он сопровождается северным и северо-западным ветром со скоростью 4-6 метров в секунду и температурой от минус 3 до 0 градусов.

Согласно данным сервиса «Яндекс погода», снег местами с дождем накрыл всю территорию столицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что наиболее интенсивный снег будет идти до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным.