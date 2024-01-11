В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, землетрясение произошло в 160 километрах к югу от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек в 9:20 по времени UTC.

Очаг залегал на глубине 201 километра.

Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане.

«Расстояние от эпицентра до Ташкента 517 км в юго-восточном направлении», - говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

По его данным, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила в Ташкенте и еще восьми регионах страны – 2 балла.

По данным сейсмической станции ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана, землетрясение в Афганистане почувствовали жители Шымкента и Жамбылской области - 2 балла.

По данным сейсмологического центра Таджикистана, сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, на территории ГБАО, Хатлонской области, Раштской зоны районов и в городе Душанбе - 3 балла, а на территории Согдийской области - 2 балла.