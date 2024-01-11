В Узбекистане число детей, скончавшихся после приема индийского препарата «Док-1 Макс», увеличилось до 68. Двум фигурантам предъявлены обвинения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число детей, скончавшихся после приема индийского сиропа «Док-1 Макс» компании Marion Biotech, возросло до 68. В начале процесса сообщалось о 65 погибших. Кроме того, 16 пострадавших стали инвалидами. Об этом стало известно на очередном судебном заседании в Ташкенте, пишет Kun.uz.

Прокурор предъявил обвинения двум фигурантам по этому делу. Им инкриминируют получение взяток и подделку документов.

В рамках слушаний, прошедших 10 января, гособвинитель зачитал заключение в отношении бывшего работника Фармакологического комитета Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Фарруха Толипова, а также частного предпринимателя Фархода Назарова.

Согласно материалам следствия, Толипов, работая на вышеуказанной должности, неоднократно получал взятки и в сговоре с другими лицами занимался подделкой документов. Отмечено, что экс-чиновник воспользовался установленным в Узбекистане порядком, когда импортное лекарство может быть зарегистрировано без клинических испытаний, если оно сертифицировано хотя бы еще в одном государстве, кроме страны-изготовителя.

Бывший госслужащий решил «заработать», откликнувшись на предложение главы ООО Quramax Medikal Сингха Рагвендры Пратара зарегистрировать без проведения опытов препараты производства компании Marion Biotech (производитель унесшего жизни более 60 детей сиропа «Док-1 Макс») «Тарарекс 200» и «Тарарекс 400» (позже торговая марка была изменена на «Курарекс»). Толипов задумал изготовить фальшивый документ о сертификации данного лекарства в Таджикистане.

В апреле 2022 года он обратился с этой просьбой к Назарову — учредителю ООО Origin Solutions, занимающегося оказанием консалтинговых услуг по госрегистрации зарубежных лекарственных средств в Узбекистане. Бизнесмен подделал таджикское свидетельство и прикрепил наклейку, свидетельствующую о том, что документ нотариально заверен в Индии.

В итоге «Тарарекс» вышел на узбекский рынок без проведения клинических тестов. За эту «услугу» Толипов получил от Сингха взятку в размере $1100.

По данному эпизоду Толипову и Назарову предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 и части 3 статьи 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование») Уголовного кодекса республики.

Кроме того, летом 2022 года Сингх вновь обратился к узбекскому чиновнику с просьбой зарегистрировать по «упрощенной процедуре» препарат «Тарарекс орни». Толипов, повторно взяв $1100, при содействии Назарова изготовил сертификат о признании лекарства в Таджикистане, что позволило вывести средство на местный рынок без испытаний.

В этом случае прокурор обвинил экс-госслужащего в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 214 («Незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды») УК, а его подельника — по пунктам «а», «б» части 2 статьи 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование») и части 3 той же статьи.

На заседании было решено объединить два дела в одно производство, в связи с чем количество обвиняемых увеличилось с 21 до 23 человек.