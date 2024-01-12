В следующем месяце в Улан-Баторе появится новая служба такси

CentralAsia (MNG) - Модернизация столичного общественного транспорта не будет ограничиваться только внедрением автобусов. Губернатор столицы Нямбаатар Хишгээ на встрече с журналистами подчеркнул, что трамваи, такси, канатные дороги и метро будут развиваться совместно.

Приведя в пример службу такси, он подчеркнул важность регистрации такси и водителей. Он отметил, что сейчас разрабатывается бизнес-модель франчайзинга с едиными стандартами обслуживания такси.

В частности, бизнес-модуль включает в себя:

Во-первых, создание базы такси или создание базы для набора и найма водителей.

Во-вторых, создание базы такси в стиле Uber, где водители смогут работать через приложение.

В-третьих, развитие совместного бизнеса, сочетающего в себе два вышеуказанных метода.

Исследование показывает, что в нашей стране таксистами официально или неофициально работают более 80 000 человек. Это предполагает наличие достаточного количества человеческих ресурсов для служб такси. Ключевым моментом является то, что им будет предложена новая модель такси со стандартными функциями, такими как правостороннее управление, таксометр и безопасная кабина.

Услуги такси планируется представить общественности в следующем месяце. Следует отметить, что электромобилям в нашей стране ездить довольно сложно. Поэтому выяснилось, что для нашей службы такси подходящей машиной являются гибриды.

В будущем службы такси будут разделены на два типа: черные такси и обычные такси. Черные такси будут дороже и класснее, а обычные – доступнее. Губернатор столицы подчеркивает необходимость обновления тарифов на услуги такси.

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