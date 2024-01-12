Численность алтайских горных баранов в Монголии и России выросла вдвое с 2014 года

CentralAsia (MNG) - Проведенный учеными Монголии и России совместный учет краснокнижных алтайских горных баранов (аргаль) показал удвоение численности с 2014 года благодаря эффективной охране. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

«Сайлюгемский национальный парк озвучил итоги синхронного учета численности трансграничной группировки алтайского горного барана, который прошел в ноябре одновременно на территории России и Монголии в местах обитания вида. Численность алтайского горного барана выросла вдвое с 2014 года, когда начался синхронный учет численности аргали в трансграничной зоне обеих стран», — говорится в сообщении.

Большая численность аргаль на хребте Сайлюгем позволяет держаться на участке и снежным барсам, для которых этот вид копытных здесь — главная добыча. Недавно на хребте отметился новый снежный барс. Другой вид добычи барса — сибирский горный козел, по данным Сайлюгемского нацпарка, на хребте Сайлюгем крайне редок.

«Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии составила 6 921-6 981 особь, что на 732 особи больше, чем в 2021 году. Из них на территории России зафиксировано 2 957 особей, а в Монголии 4 024 особи. Сравнение цифр прошлых лет на разных хребтах показывает: большой прирост дает группировка аргали на хребте Сайлюгем, особенно в 2019-2023 годах. Мы связываем это с эффективной охраной территории. Всем скептикам этот факт доказывает: особо охраняемые природные территории важны для сохранения и воспроизводства редких животных», — заявил заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев, чьи слова приводятся в сообщении.

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