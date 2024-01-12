Инфляция в Монголии в декабре 2023 года достигла 7,9%

CentralAsia (MNG) - Годовая инфляция в Монголии в декабре 2023 года достигла 7,9%. Об этом в четверг заявил Национальный статистический комитет страны.

За указанный период цены на образовательные услуги выросли на 16,8%, на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду — на 12,2%, на лекарственные препараты и медицинские услуги — на 7,5%, на мебель, бытовую технику и электронику — на 6,4%, на одежду, текстиль и обувь — на 6,3%, говорится в официальном сообщении.

Согласно данным ЦБ Монголии, в ноябре 2023 года годовая инфляция составила 8,6%. В столице Улан-Баторе, где живет более половины 3,4-миллионного населения страны, показатель достиг 9,4%.

По словам министра финансов Монголии Жавхлана Болд, национальная экономика страны в 2024 году вырастет на 7%.

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