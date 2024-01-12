Steppe Gold подписывает контракт EPC на расширение золотого рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Steppe Gold Ltd объявила о заключении контракта «под ключ» на проектирование, закупки и строительство (EPC) с Hexagon Build Engineering LLC для второй фазы расширения золотого рудника Алтан Цагаан Овоо (AЦO) в Монголии.

Производитель драгоценных металлов сообщил, что сумма контракта, подлежащая выплате Hexagon за полное выполнение работ по EPC-контракту, составляет примерно 148,4 миллиона долларов США, что полностью финансируется за счет пакета проектного финансирования в размере 150 миллионов долларов США, который был предоставлен компании и ее компаниям. филиалы компании TDB Capital Pte Ltd и некоторых ее филиалов, а также Банка торговли и развития Монголии.

В Steppe Gold отметили, что вторая фаза расширения, по оценкам, будет завершена к концу 2025 года, а коммерческое производство начнется к 2026 году.

Компания добавила, что Фаза 2, как ожидается, увеличит добычу компании с 30 000 до более 100 000 унций в год в течение 12 лет при цене примерно 900 долларов США за унцию золотого эквивалента и, как ожидается, будет производить более 1,2 миллиона унций золотого эквивалента на основе извлеченного золота.

По данным компании, на золотом руднике AЦO было добыто более 100 000 унций золота и получено более 185 миллионов долларов США валового дохода, а до конца 2025 года ожидается еще 65 000 унций.

Steppe Gold — ведущий производитель драгоценных металлов в Монголии, запасы которого составляют около 4,5 млн унций золотого эквивалента.

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