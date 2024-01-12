Переговоры о переводе внутренних рейсов на «Буянт-Ухаа» проведут с Японией

CentralAsia (MNG) - 10 января 2024 года состоялось очередное заседание правительства. В ходе заседания министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг рассказал о переводе некоторых внутренних рейсов в аэропорт «Буянт-Ухаа». И переговоры с японскими властями по этому поводу были одобрены на заседании кабинета министров.

Считается, что перевод части внутренних рейсов из международного аэропорта «Чингисхан» в старый аэропорт «Буянт-Ухаа» на определенный период имеет значение для организации бесперебойного международного и местного пассажиро- и грузопотока, создания возможностей для удобного и быстрого обслуживания граждан, а также предоставления конкретных поддержка авиакомпаний в летний период.

В результате успехов в либерализации транспорта в рамках правительственной «Политики нового возрождения» в 2023 году количество и частота рейсов увеличились в 2-3 раза, а количество авиапассажиров достигло 1 миллиона 750 тысяч. Из 400 тысяч пассажиров, обслуженных в прошлом году внутренними рейсами, 340 тысяч пришлось на рейсы «Оюу-Толгоя».

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