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Осужден гражданин Китая, укравший в самолете вещи пассажиров из Монголии

CentralAsia (MNG) -  Гражданина Китая осудили за кражу имущества граждан Монголии, летевших рейсом Улан-Батор—Гонконг.

Транспортная прокуратура предъявила обвинение по данному делу мужчине, являющемуся гражданином КНР.

Sh.J украл часы и наличные деньги из ручной клади граждан Монголии, путешествующих рейсом Улан-Батор—Гонконг, и причинил им ущерб на сумму около 45 миллионов тугриков (около $14 тыс.).

Уголовный суд первой инстанции сомонов аймака Төв Монголии, рассмотрев данное дело, вынес решение. В итоге 22 декабря 2023 года гражданин Китая был признан виновным по статье 17.1, пункт 1 /Кража/ УК. Ему назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

источник: middleasiannews.com

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