Планируется сотрудничество с Канадой для повышения квалификации учителей английского языка в средних школах

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии г-жу Сандру Чуфани.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о достижениях сотрудничества в сфере образования и науки, а также перспективах сотрудничества.

Обе стороны изучили возможности краткосрочного и среднесрочного обучения в Канаде в рамках инициативы «Меры по поддержке изучения английского языка для всех», направленной на повышение профессиональных навыков учителей английского языка в средних школах, и обсудили планы по приглашению инструкторов и экспертов.

Посол г-жа Сандра Шуфани сообщила, что в рамках программы «Партнерство технической помощи», реализуемой правительством Канады, могут быть реализованы вышеуказанные мероприятия и предоставлено финансирование в размере до $200 000.

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу Канады с просьбой сотрудничать в рамках стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100», стипендии Премьер-министра и программы бакалавриата в лучших университетах мира, а также сотрудничать в реализации этих инициатив. Было также предложено создать соответствующий фонд с Канадой и работать вместе над усилением деятельности центров технического и профессионального образования и обучения.

В конце встречи посол Сандра Шуфани была приглашена принять участие в первой встрече представителей образовательного сектора англофонов или англоязычных демократических государств, которую планируется организовать Министерством образования и науки в этом месяце.

источник: MAN

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