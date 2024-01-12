В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Бишимбаеву продлили арест

CentralAsia (KZ) - Бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, который подозревается в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, продлили арест до 9 марта 2024 года, сообщает «Казинформ». Он был задержан в ноябре 2023 года.

«9 января 2024 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бишимбаева К. до 9 марта 2024 года», — сообщили в городском суде Астаны.

9 ноября прошлого года стало известно о смерти Салтанат Нукеновой – её жестоко избили в одном из ресторанов Астаны, после чего женщина скончалась. Подозреваемым по делу проходит её супруг – бывший министр Куандык Бишимбаев, а также его брат и руководитель заведения.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Дело в отношении Бишимбаева расследуют по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы семьи Нукеновой, заявила, что расследование по факту убийства женщины было завершено.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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