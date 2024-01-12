США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

CentralAsia (CA) - США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц. Очевидцы рассказали агентству о взрывах в столице Йемена Сане.

По информации CNN, для нанесения ударов США используют бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк». Телеканал уточняет, что американские военные нанесли удары по «многочисленным» объектам хуситов. Reuters пишет, что удары наносились с истребителей, кораблей и подводных лодок.

Представитель йеменских хуситов заявил, что удары США и Великобритании были нанесены по столице Йемена и городам Ходейда, Сааду и Дхамар, передает The Guardian. Американский чиновник рассказал CNN, что США и Великобритания нанесли удары по более чем десяти объектам хуситов. Цели были выбраны исходя из того, насколько они могут ослабить возможности хуситов нападать на корабли в Красном море.

Как писали The Guardian, The Times и Wall Street Journal, Вашингтон и Лондон приняли решение нанести удары из-за продолжающихся атак хуситов, поддерживаемых Ираном, на корабли, следующие через Красное море.

Через час после начала ударов с заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Сегодня по моему приказу вооруженные силы США совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных морских путей в мире. Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая применение впервые в истории противокорабельных баллистических ракет», - заявил американский президент.

Байден назвал удары по хуситам «оборонительными действиями».

«Эти целенаправленные удары являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободной международной торговли», — говорится в заявлении Байдена.

10 января Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море. Атака хуситов с применением ракет и иранских дронов началась вечером 9 января. Американское центральное командование утверждало, что авианосцы США вместе с британским эсминцем сбили 18 дронов, две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

«Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет», — заявил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует север и запад Йемена.

Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют корабли в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные суда, но и множество торговых из разных стран.

В середине декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания», целью которой станет обеспечение безопасности судоходства в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов». По его словам, вместе с США в операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. В чем именно она будет заключаться, он не уточнил.