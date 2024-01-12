Зеленский заявил, что украинцы мобилизационного возраста, незаконно уехавшие из страны, должны вернуться и помочь Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно уехали за границу, должны вернуться и помочь государству. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне, сообщает «Украинская правда».

Зеленского спросили, должна ли, по его мнению, Эстония отправить в Украину украинцев призывного возраста для мобилизации. В ответ президент отметил, что в начале российских военных действий из Украины уезжали жители разных полов и возрастов. Власти страны этому не мешали, потому что никто не знал, что будет дальше.

Однако ситуация изменилась, считает Зеленский, поэтому украинцы мобилизационного возраста, особенно те, кто незаконно уехал из страны, должны, как считает президент, вернуться.

«Мы отстояли 50% из захваченной территории в начале войны, мы отбили врага. И два года бьются наши ребята. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине.

Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть обычное человеческое правило: на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков.

Если вы в Украине и вы не на фронте, а вы работаете — где бы вы ни работали! — если вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона — то есть вопросы. Вот и все», - сказал он.

Зеленский добавил, что уплата налогов важна, потому что иначе «не будет денег на военных». «А не будет денег — не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни», — сказал он.

На фоне военных действий власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета в стране. Законопроект о мобилизации внесли на рассмотрение украинского парламента 25 декабря 2023 года. Среди прочего в документе предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом, и ужесточить ограничения для уклонистов. 11 января проект закона, вызвавший общественный резонанс в Украине, вернули на доработку в кабинет министров.