В Таджикистане возросла заболеваемость пневмонией. Коронавируса нет, но сезонный грипп циркулирует

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Вирусологические исследования Минздрава Таджикистана выявили, что в настоящее время в Таджикистане, а также в других странах региона циркулирует вирус сезонного гриппа, а вот коронавируса в Таджикистане нет, сообщает «Азия Плюс».

По данным Минздрава, при этом вполне вероятно, что после второй половины января текущего года помимо сезонного гриппа типа А H1N1 - 09pmd (нынешний грипп называют пандемическим) может появиться грипп типа В.

Клиническая картина гриппа В очень напоминает грипп А. Однако в сравнении с гриппом А в ней можно выделить некоторые особенности: цифры, до которых повышается температура тела больного, ниже, хотя в целом лихорадка длится дольше. Больные чаще страдают от болей в голове, мышцах и суставах.

Анализ эпидемиологической ситуации по острым респираторным заболеваниям показывает, что в течение 2023 года в республике было зарегистрировано более 101 тысячи случаев гриппа, что на 4% или на 4218 случаев меньше, чем в 2022 году.

Из этого числа более 80 процентов пациентов - дети в возрасте до 18 лет.

В своем письменном ответе «Азия-Плюс» в Минздраве отметили, что в Таджикистане внедрена система эпиднадзора за гриппом, основанная на определении циркулирующих штаммов этого заболевания.

По этой системе в начале сезона острых респираторных заболеваний еженедельно в больницах (взрослых и детских) Душанбе отбирают биологические пробы (сыворотка крови и мазки из зева и носа) для определения циркуляции вирусов гриппа.

Также, в зависимости от уровня заболеваемости, для определения географии распространения вирусов гриппа производят сбор и транспортировку проб из областных центров или крупных городов и районов республики в целях мониторинга.

«Таким образом, проведенные вирусологические исследования выявили, что в настоящее время в Таджикистане, а также в других странах региона циркулирует вирус сезонного гриппа типа А H3N2», - говорится в ответе ведомства.

Возросли случаи заболеваемости пневмонией

Тем временем, многие душанбинцы жалуются не некое инфекционное заболевание, которое в последнее время поражает, как взрослых, так и детей. По симптомам это похоже на Covid-19, так как заболевание очень быстро даёт осложнение на легкие и бронхи.

В Минздраве также отмечают, что у гриппа и Covid-19 схожие симптомы, включая кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела, головную боль и слабость. И одним из самых тяжелых последствий гриппа является воспаление легких (пневмония).

И вот ситуация с этим заболеванием в республике плохая.

В Таджикистане на конец 2023 года зафиксировано на 70 случаев заболеваемости пневмонией больше, чем в прошлом году. «В 2023 года был зарегистрирован 1221 случай заболевания, а в 2022 году этот показатель был равен 1151 случаю».

В ведомстве отмечают, что для гриппа H1N1 характерно поражение дыхательных путей, в первую очередь, трахеи, которое, при определенных обстоятельствах, может перерасти в бронхит и пневмонию. Поэтому при появлении первых симптомов заболевания следует, как можно быстрее, обратиться к врачу.

Вакцины против гриппа для граждан Таджикистана — нет

Одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация. Она не только повышает устойчивость иммунитета к вирусу, но и снижает риск развития осложнений.

Однако по данным Минздрава в настоящее время в Таджикистане прививку от гриппа вводят только врачам. Населению страны вакцину не делают, и пока неизвестно, будет ли она закуплена.

Источник «Азия-Плюс» в Минздраве сообщил, что в случае увеличения спроса на вакцину против гриппа ее смогут купить, но она, конечно, будет платной.

«Одна доза вакцины стоит более 25 долларов, что не каждый может себе ее позволить. А чтобы получить вакцину, ее необходимо приобрести (минимальную партию) на сумму не менее 100 тысяч долларов. Сейчас Минздрав закупил ее для врачей. Принимаются меры, чтобы приобрести больше вакцин», - отметил источник.

«Почему правительство Таджикистана решило отказаться от закупа вакцины против гриппа, как это делается во всех развитых странах, нам не понятно, - говорит таджикский детский врач. – Но в итоге мы видим, например, переполненные детские пульмонологические отделения».

Также в Минздраве отметили, что каждый год штаммы гриппозной инфекции имеют меняющийся характер.

«Например, если вакцина произведена в период перед прошлым сезоном, ее полезность для применения в этом сезоне незначительна», - отмечаются в ответе ведомства.

Частные больницы республики тоже не спешат закупать вакцину. «Азия-Плюс» обратилась в столичные клиники «Диамед», «Фараби», «Сино» и «Шифо». Здесь нам сообщили, что вакцин у них нет, а на вопрос – «планируется ли их купить?», ответили – «еще не известно».

Между тем, в Таджикистане все также нет коронавируса – его официально не регистрируют с 18 февраля 2022 года (впрочем, неофициально он никуда не исчезал), но вакцинация продолжается.

Об этом ранее «Азия-Плюс» рассказывал Навруз Джафаров, начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава РТ.

Он отмечал, что любой желающий может вакцинироваться имеющейся в стране вакциной CoronaVac, разработанной китайской биофармацевтической компанией Sinovac.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения