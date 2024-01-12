Базы США на Ближнем Востоке за три месяца были атакованы 130 раз, - Пентагон

CentralAsia (CA) - С 17 октября 2023 года число атак по американским базам в Ираке и Сирии достигло 130. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает NTD.

Он уточнил, что 53 нападения пришлись на американские базы в Ираке, 77 — на базы в Сирии. По его данным, число нападений йеменских хуситов на суда в Красном море выросло до 27.

Атаки на базы США в Сирии и Ираке участились на фоне войны в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года. В декабре «Исламское сопротивление Ирака» обстреляло две базы США в Сирии. Вчера, 11 января, движение нанесло удар по американской базе, находящейся рядом с нефтяным месторождением Эль-Джеббиса.