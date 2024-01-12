Всемирный банк: Ожидается, что в 2024 году ВВП Монголии вырастет на 6,2%

CentralAsia (MNG) - Всемирный банк в своем последнем отчете отметил, что экономика Монголии вырастет на 5,8 процента в 2023 году, на 6,2 процента и 6,4 процента в 2024 и 2025 годах соответственно.

Ожидается, что инфляция несколько снизится в большинстве стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в зависимости от таких факторов, как замедление цен на сырьевые товары на мировом рынке, улучшение поставок продовольствия и реалистичные инфляционные ожидания.

Однако он предупредил, что уровень инфляции, как ожидается, останется высоким в странах региона, таких как Лаос и Монголия, в зависимости от определенных факторов. В частности, подчеркивается, что такие факторы, как обесценивание валюты и высокие цены на импортные товары и продукты, продолжат оказывать влияние на экономику.

Также ожидается, что жесткая монетарная политика продолжится и после 2022 года, что будет сдерживать экономический рост в ближайшем будущем.

Замедление производства в Китае нанесет ущерб региональным экспортерам сырьевых товаров, включая Индонезию, Монголию, Мьянму и Соломоновы Острова, что приведет к снижению спроса и цен на сырьевые товары.

источник: middleasiannews.com

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