Министр торговли Казахстана заявил о полном соблюдении западных санкций против РФ

CentralAsia (KZ) - За последние полгода в Казахстане не выявлено ни одной компании, которая нарушала бы санкционный режим, введенный западными странами против России. Об этом в кулуарах сената заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, передает Курсив.kz.

Чиновник подчеркнул, что в этой связи спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, который в ноябре прошлого года посетил Астану с рабочим визитом, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с Казахстаном.

«Господин О'Салливан был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением наших международных обязательств по экспортному контролю. (...) Я могу сказать, что сегодня Казахстан выполняет свои обязательства надлежащим образом», — подчеркнул Шаккалиев.

«Товарооборот был, мы это не скрываем. Но со стороны наших западных партнеров, интеграционных объединений списки корректируются. Поэтому они корректируются и у нас – перечни продукции, подлежащей экспортному контролю. После того как они появляются в списке (санкционных товаров), происходит администрирование», — добавил он, подчеркнув, что сейчас система контроля товаров выстроена таким образом, что страна не нарушает свои обязательства.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год — в январе и июле — на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года, после начало российских военных действий в Украине, в рамках этого режима были введены 11 пакетов ограничительных мер. Однако, как писали СМИ, запрещенные для поставок в Россию товары продолжают поступать в эту страну через соседей по СНГ.

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада. Вместе с тем, 20 октября Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что власти страны не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями. В ведомстве тогда пояснили, что регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

В ноябре специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О′Салливан поблагодарил Казахстан за содействие в сокращении реэкспорта ряда товаров в Россию, добавив при этом, что наблюдается увеличение реэкспорта «определенных других товаров». Их общий объем занимает сравнительно малую долю в товарообороте Казахстана и составляет всего 200 млн евро в год, сказал он на пресс-брифинге в Астане, отметив, что дело не в объеме, а «в ценности и в летальном эффекте данных изделий».

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