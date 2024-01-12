США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене. CNN обнародовал список пораженных целей

CentralAsia (CA) - США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене, сообщает командование американских ВВС.

«По командным узлам и узлам управления, складам боеприпасов, производственным объектам и пунктам запусков ракет, системам ПВО (хуситов - ИФ) выпущено более сотни высокоточных снарядов. Нанесено более 60 ударов, которым подверглись цели в 16 местах», - говорится в сообщении.

По словам главы ВВС Центрального командования ВС США Алекса Гринкевича, было задействовано более ста высокоточных боеприпасов. По данным CNN, в операции участвовала в том числе атомная подлодка класса «Огайо» USS Florida, откуда запускались крылатые ракеты «Томагавк».

Целью ударов США и союзников по Йемену стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет.

«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — сказал глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.

Представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.

В частности, CNN перечисляет такие объекты:

Военная база Кахлан в провинции Саада

Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны

Район аэропорта города Худайда на Красном море

Аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена

Аэродром города Аббс.

В то же время королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по военным двум объектам, которые используются хуситами для запуска беспилотников.

По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене. Атака прошла при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. По словам президента Джо Бадена, удары по военным целям нанесли в ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, направляющиеся в сторону Израиля.

Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют корабли в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные суда, но и множество торговых из разных стран.