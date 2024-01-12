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Арктический холод надвигается на Казахстан, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 января.

Как отмечают метеорологи, на смену снегопадам и метелям придут сильные морозы.

«Зимой на территории нашей страны сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят тёплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные.

Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны», - говорится в сообщении метеослужбы.

Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке - до 15-20, а на юге - до 5-15 градусов мороза.

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