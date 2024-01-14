Искусственный интеллект хуже распознает грамматические ошибки, чем человек, — исследование

CentralAsia (CA) - Искусственный интеллект хуже справляется с распознаванием грамматических ошибок, чем человек.

Это показало исследование ученых Берлинского университета имени Гумбольдта, Автономного университета Барселоны (UAB) и Каталонского института исследований и перспективных исследований (ICREA), пишет Techxplore.

Ученые выяснили, что люди распознают грамматические ошибки в предложении, в то время как искусственный интеллект (ИИ) этого не делает.

В исследовании использовали два чата GPT3 и ChatGPT на основе GP3.5.

И людям, участвовавшим в эксперименте, и языковым моделям задавали очень простой вопрос: «Есть ли это предложение грамматически правильно?».

Люди отвечали правильно, в то время как ИИ давали много неправильных ответов.

Ученые обнаружили, что приложения ИИ в основном используют стандартную стратегию ответа «да», независимо от того, правильный ответ или нет.

«Результат удивляет, поскольку эти системы «обучаются» на основе того, что грамматически правильно в языке, а что нет», – объясняет научная сотрудница Виттория Дентелла, руководившая исследованием.

Посредством процесса обучения этим моделям приводятся примеры предложений, которые грамматически неправильно построены, а затем предоставляется правильная версия. У людей это происходит не так.

Таким образом, исследование показывает, что между людьми и искусственным интеллектом существует двойное несоответствие.

Люди не имеют доступа к «негативным доказательствам». Но искусственный интеллект не может распознать простые грамматические ошибки, в то время как люди могут мгновенно и без труда.

«Разработка полезных и безопасных инструментов искусственного интеллекта может быть очень полезна, но мы должны знать об их недостатках. Поскольку большинство приложений ИИ зависят от понимания команд, определения их ограниченного понимания грамматики, как мы это сделали в нашем исследовании, имеет жизненно важное значение», – говорит профессор-исследователь ICREA Эвелина Лейвада.

Как подытоживает Виттория Дентелла, результаты исследования свидетельствуют о том, что нужно критически задуматься над тем, действительно ли ИИ имеют языковые навыки, подобные человеческим.