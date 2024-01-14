В мире растет заболеваемость раком, чаще болеет молодежь, - ученые

CentralAsia (CA) - Раком заболевают все больше молодых людей по всему миру: уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет, а опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование указало на резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, пишет Wall Street Journal.

«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — сказала доктор Андреа Черчек, руководящая программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.

Ее наблюдения подтверждает доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании: «Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак — это болезнь старения».

Поиск причины такой динамики заводит врачей в тупик, отмечает издание. Специалисты подозревают, что этому виной изменения образа жизни — меньшая физическая активность, больше многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик, ожирение, роды с помощью кесарева сечения. Врачи говорят, что ожирение и образ жизни не могут полностью объяснить ситуацию.

Ученые также сообщили о повышенных рисках возникновения онкологии после приема некоторых антибиотиков, антидепрессантов или заражения редкими инфекциями.