Хуситы заявили о 73 ударах по Йемену и гибели пяти военных

CentralAsia (CA) - Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 73 авиаудара по их объектам в Йемене. По его словам, Вашингтон и Лондон понесут ответственность за «агрессию против йеменского народа».

«Американо-британский враг в рамках своей поддержки продолжения израильской преступности в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, совершив 73 налета, нацеленных на столицу Сану, а также города Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада»,— сказал Яхья Сариа в заявлении.

Он добавил, что хуситы продолжат препятствовать движению судов, связанных с Израилем, в Аравийском и Красном морях. Авиаудары, как заявил Яхья Сариа, не заставят их отказаться от поддержки Палестины.

В результате авиаударов, по словам представителя хуситов, погибли пять военных. Еще шесть ранены.

Центральное командование США ранее заявило, что военные США нанесли авиаудары по 60 целям в 16 локациях в Йемене. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден говорил, что ВС задействовали самолеты, корабли и подлодки, а также крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Удары стали ответом на участившиеся с декабря 2023 года обстрелы международных судов в Красном море. Это произошло на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем.