Монгольский вольник завоевал золото на «Загреб Опен-2024» в Хорватии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В среду, 10 января, поединками вольников в шести категориях в столице Хорватии стартовал первый рейтинговый турнир UWW в 2024 году «Загреб Опен».
Монгольский борец Бэхбаяр Эрдэнэбат вышел в финал Гран-при в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает ub.life, соперником Бэхбаяра Эрдэнэбата, выступавшего в весовой категории 61 кг, стал украинец Андрей Джелеп. Встреча завершилась победой нашего соотечественника.
Бэхбаяр, не участвовавший в соревнованиях с 2021 года, непосредственно лидирует на первых соревнованиях за последние 3 года.
Бэхбаяр победил Джозефа Сильву из Пуэрто-Рико со счетом 11:4 в четвертьфинале. И он одержал чистую победу над борцом из Азербайджана Алиаббасом Рзазадем в полуфинале.
Результаты 61 кг:
1. Бэхбаяр Эрдэнэбат (Монголия)
2. Андрей Джелеп (Украина)
3. Алиаббас Рзазаде (Азербайджан)
3. Нураддин Новрузов (Азербайджан)
источник: middleasiannews.com