Власти Японии опубликовали список пропавших после землетрясений

CentralAsia (CA) - Официальные власти Японии опубликовали список из 28 человек, которые остаются пропавшими без вести в городах Вадзиме, Судзу и Нанао. Об этом сообщает NHK.

По данным префектуры, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 577 человек в Исикаве, 48 в Ниигате, 43 в Тояме, шесть в Фукуи и один в Гифу.

Префектура Исикава в центральной Японии сообщает, что по состоянию на 14:00 12 января число погибших в результате мощного землетрясения в первый день Нового года возросло до 215 человек.

Местные власти сообщают, что 98 человек погибли в городе Судзу, 83 в городе Вадзима, 20 в городе Анамидзу, шесть в городе Ното, пять в городе Нанао, двое в городе Сика и один в городе Хакуи.

Предполагается, что 14 человек скончались от ухудшения здоровья и других причин, связанных со стихийным бедствием, после первоначальной эвакуации в безопасное место.