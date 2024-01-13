Штормовые предупреждения объявлены почти по всему Казахстану

CentralAsia (KZ) - Казгидромет объявил штормовые предупреждения в Астане, Шымкенте и 16 регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В Астане днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе области Абай ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе области 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем на западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области с порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Алматинской области ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на востоке, в центре области с порывами до 18-23 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) юго-восточный с переходом на юго-западный ветер достигнет 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области юго-западный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усилится до 15-20 метров в секунду, на юго-западе, в горных районах области с порывами до 23-28 метров в секунду.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель.

В Костанайской области ожидаются снег, метель. На юге области туман, днем гололед. Ветер южный, юго-западный ночью на большей части, днем на западе, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидаются ночью в центре, на западе, юге, днем на севере области гололед, метель, туман. Ветер юго-западный днем на западе области скоростью 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный ночью на западе области, днем на большей части области с порывами 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере области с порывами 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер южный усилится до 15-20, на юге, западе области с порывами до 23-28 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области усилится до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке области Улытау ожидается низовая метель, днем на севере, в центре области гололед.

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