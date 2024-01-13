Центр управления камерами будет создан в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр города Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ вместе с соответствующими должностными лицами принял представителей сингапурской компании «ST Engineering».

По этому поводу состоялось обсуждение вопросов сотрудничества в создании единого центра управления камерами города Улан-Батора. Компания «ST Engineering», работающая в сферах авиации, умных городов, общественной безопасности и обороны, предоставляет услуги клиентам более чем в 100 странах и реализовала проекты умных городов более чем в 130 странах. 17 000 из 25 000 сотрудников «ST Engineering» являются инженерами в указанных областях.

Нямбаатар заявил: «В нашей стране камеры начали устанавливать в 2000 году, но в настоящее время около 50% камер в столице не соответствуют эксплуатационным требованиям и не согласованы между собой. Поэтому необходимо решить вопросы внутри системы камер в рамках закона и создать единый Центр управления камерами, который объединит все камеры города. При этом также будут подключены общественный транспорт, службы такси и камеры частного сектора. Будет приятно сотрудничать в этой области».

Дерик Дин, основатель и исполнительный директор Сингапурской академии безопасности, разведки и исследований рисков, отметил: «С 2002 года наша организация сотрудничает с городом Улан-Батор в области предотвращения преступности и расширения прав и возможностей сотрудников. Мы рады сотрудничать в создание единого центра видеонаблюдения города Улан-Батора и обновление Центра оперативного контроля при Департаменте дорожной полиции. Мы оперативно представим ряд предложений и рекомендаций и будем тесно сотрудничать в их реализации».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения