Близ Алматы выявили нарколабораторию, изъято 30 кг готовой продукции и 5,5 тонны прекурсоров
- Казахстан, происшествия
- 11:44, 13 января 2024
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CentralAsia (KZ) - Департамент Комитета нацбезопасности по Алматы пресек деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере.
Как сообщает КНБ, 3 января в арендованном частном доме близ Алматы оперативники во время изготовления наркотиков с поличным задержали двоих иностранных граждан.
В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции - психотропного вещества «альфа-PVP», а также более 5,5 тонны прекурсоров.
По имеющимся данным, наркотики предназначались для распространения в Казахстане путем продаж через интернет.
Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.
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