Близ Алматы выявили нарколабораторию, изъято 30 кг готовой продукции и 5,5 тонны прекурсоров

CentralAsia (KZ) - Департамент Комитета нацбезопасности по Алматы пресек деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает КНБ, 3 января в арендованном частном доме близ Алматы оперативники во время изготовления наркотиков с поличным задержали двоих иностранных граждан.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции - психотропного вещества «альфа-PVP», а также более 5,5 тонны прекурсоров.

По имеющимся данным, наркотики предназначались для распространения в Казахстане путем продаж через интернет.

Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

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