В Госдуму внесли проект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту

CentralAsia (CA) - Иностранцам, как и россиянам, имевшим судимость, следует позволить заключать контракт для службы в российской армии, законопроект с соответствующей идеей в Госдуму внесла Тульская облдума. Об этом сообщает РБК.

«Предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных сил Российской Федерации. <...> Считаем, что пополнение состава Вооруженных сил Российской Федерации гражданами указанных выше категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции», — заявили авторы инициативы в пояснительной записке.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает поступать на службу по контракту россиянам со снятой или погашенной судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Исключение было сделано для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).

Аналогичные условия авторы законопроекта предложили распространить и на иностранных граждан, которые с ноября 2022-го, согласно указу Путина, имеют право заключать контракт на службу в российской армии.

Предлагается также установить пресекательный срок — не позднее 1 марта 2024 года. Это будет значить, что закон распространится на лиц, приговоры в отношении которых вступили в законную силу до этой даты (в тексте закона на данный момент — до даты его вступления в силу, то есть 24 июня 2023 года).

В январе Путин подписал еще один указ, касающийся иностранцев, служащих в российской армии. Согласно документу им, а также членам их семей, дается возможность в упрощенном режиме обратиться за получением российского гражданства, если служба пришлась на период военной операции.