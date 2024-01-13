Эмомали Рахмон поручил открыть постоянное представительство Таджикистана при ЮНЕСКО

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил открыть постоянное представительство Таджикистана при ЮНЕСКО. Соответствующий указ он подписал 12 января.

Президент также поручил правительству страны утвердить структуру и штатное расписание постпредства.

Таджикистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в апреле 1993 года. В 1994 году в республике была создана национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. За эти годы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены древний город Саразм, Национальный парк Таджикистана.

Также в сотрудничестве со странами региона в Список нематериального культурного наследия внесены традиционная музыка шашмаком, плов как национальное блюдо, традиция празднования Навруза, искусство вышивки чакан и другие культурные традиции.

В 2023 году в Каталог материальной и нематериальной культуры ЮНЕСКО были включены 15 исторических и культурных памятников Таджикистана.

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