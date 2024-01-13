2023 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила, что 2023 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, приблизившись к отметке в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, установленной Парижским соглашением по климату. Об этом пишет Синьхуа.

ВМО заявила, что в прошлом году на Земле стало теплее на 1,45 градуса (с амплитудой колебаний до 0,12 градуса) по сравнению с доиндустриальным уровнем. Организация сделала такой вывод, ссылаясь на 6 ведущих международных наборов данных, используемых для мониторинга температуры по всему миру.

По данным ВМО, глобальные температурные показатели побили предыдущие рекорды в каждом месяце с июня по декабрь, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.

«Изменение климата — это самый большой вызов, с которым сталкивается человечество. Оно затрагивает всех нас, особенно наиболее уязвимые слои населения», - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, призвав человечество резко сократить выбросы парниковых газов и ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Что касается факторов, из-за которых 2023 год стал самым жарким в истории, Сауло указала, что наступление погодного явления Эль-Ниньо в начале прошлого года, ознаменовавшееся потеплением в Тихом океане, явно способствовало повышению глобальных температур.

Она также предупредила, что в 2024 году Эль-Ниньо может еще больше повысить температуру, поскольку самые сильные последствия данного климатического явления обычно проявляются после его пика.

Хотя явления Эль-Ниньо происходят естественным образом и не будут продолжаться бесконечно, в долгосрочных изменениях климата однозначно виновата деятельность человека, добавила Сауло.

«Климатический кризис усугубляет кризис неравенства. Он затрагивает все аспекты устойчивого развития и подрывает усилия по борьбе с бедностью, голодом, плохим здоровьем, перемещением населения и деградацией окружающей среды», - констатировала генеральный секретарь.

Сауло напомнила, что начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего, а последние девять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

«Мы все еще можем избежать худшей из климатических катастроф. Но только если мы будем действовать без промедления с амбициями, необходимыми для ограничения роста глобальной температуры до 1,5 градуса и обеспечения климатической справедливости», - подчеркнул генеральный секретарь.