Минприроды Узбекистана рассказало о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Возрастающий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в том числе в Ташкенте, связан с увеличением объемов выбросов от источников электрической и тепловой энергии и от автотранспорта, сообщает Минприроды Узбекистана.

По их данным, на загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют следующие факторы:

- незаконная вырубка около 49 тысяч деревьев в период действия моратория;

- проведение строительных работ без утверждения генеральных планов градостроительства. В частности, в Ташкенте, несмотря на то, что неоднократно объявлялся мораторий на строительные работы, они все еще продолжаются;

- увеличение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферный воздух. Экологический уровень транспортных средств по-прежнему зависит от качества используемого топлива и организации дорожного движения. Количество транспортных средств в республике стремительно растет, если в 2021 году было 3,14 млн, то в 2023 году их количество составило 4,6 млн (рост на 32%).

В среднем за один день в Ташкенте передвигается 730 тыс. транспортных средств, кроме того, от 160 тыс. до 300 тыс. транспортных средств въезжают из регионов. Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, выбрасывают в атмосферу больше вредных выбросов, по сравнению с другими.

- в результате роста спроса отраслей экономики и населения на энергоресурсы, возрастают объемы использования углеводородов, в том числе угля. Если в 2019 году было использовано 3,9 млн тонн угля, то в 2022 году это число достигло 5,3 млн тонн, а к концу 2023 года - 6,7 млн тонн. Это, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды, включая атмосферный воздух, почву и водные ресурсы.

Для справки: при сжигании 10 тонн угля в атмосферу выделяется 220 кг сажи, 360 кг оксида серы II, 64 кг оксида углерода, 16 кг оксида азота II и 2 тонны золы.

- использование мазута в качестве дополнительного топлива действующими теплоцентралями для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период вызывает резкое загрязнение атмосферного воздуха. По имеющимся данным, в декабре в 9 котельных 6 теплоцентралей города Ташкента было использовано 3 тыс. тонн мазутного топлива.

- загрязнение воздуха Ташкента обусловлено направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, солнечной радиацией, количеством и продолжительностью атмосферных осадков, температурными инверсиями (слой теплого воздуха, препятствующий диффузии смешанных частиц по вертикали) и другими природными факторами. Ташкент окружен горами, поэтому из-за того, что ветер не циркулирует, запыленный поток воздуха остается в городе и не может уйти естественным путем.

Министерством экологии запланировало ряд работ по охране атмосферного воздуха. На промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих. Также на данных территориях будут введены посты наблюдения за источниками загрязнения атмосферного воздуха, а для осуществления мониторинга окружающей среды будут установлены автоматические станции. Это позволит отслеживать, анализировать, устранять выбросы вредных веществ от промышленных предприятий и стабилизировать экологическую ситуацию за счет оцифровки экологических ситуаций.

Вместе с тем в целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в городе Ташкенте предлагается осуществить следующие меры:

- запрет на использование моторного топлива (бензин марки АИ-80) экологической категории ниже стандарта «Евро-4»;

- ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 и 12 тонн, предназначенных для перевозки грузов в час пик (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) на территории города Ташкента в целях уменьшения заторов на дорогах и обеспечения безопасности движения;

- запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, установление предоставления льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на современные автотранспортные средства (электромобили);

- введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в «нечетные и четные» дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;

- организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;

- перевод общественного транспорта на использование электрическим, газобаллонным топливом и другими альтернативными видами топлива, а также организация дорожной инфраструктуры;

- объявление и соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и государственного значения);

- запрет на использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к городу Ташкенту;

- создание искусственных водоемов с целью обеспечения устойчивости микроклимата, положительно влияющего на качество атмосферного воздуха;

- запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в Ташкенте теплоцентралях;

- создание «зеленого пояса» вокруг города Ташкента с целью снижения скорости ветра, предотвращения миграции частиц почвы на основе научных и тщательно проработанных методов;

- установка табло и мониторов, постоянно публикующих показатели качества атмосферного воздуха.