В Турции задержали двух гражданок Узбекистана по факту торговли людьми

CentralAsia (UZ) - В Турции задержали двух гражданок Узбекистана, которые разыскивались по факту торговли людьми, сообщает пресс-служба Генерального консульства Узбекистана.

Согласно информации, Дилноза Умарова и Мавлудахон Улмасова около 7 лет скрывались от правоохранительных органов. В результате совместной работы МВД Узбекистана и Турции их задержали в Стамбуле.

Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.