экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции задержали двух гражданок Узбекистана по факту торговли людьми

CentralAsia (UZ) -  В Турции задержали двух гражданок Узбекистана, которые разыскивались по факту торговли людьми, сообщает пресс-служба Генерального консульства Узбекистана.

Согласно информации, Дилноза Умарова и Мавлудахон Улмасова около 7 лет скрывались от правоохранительных органов. В результате совместной работы МВД Узбекистана и Турции их задержали в Стамбуле.

Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com