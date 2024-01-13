В Турции задержали двух гражданок Узбекистана по факту торговли людьми
- Узбекистан, происшествия
- 12:14, 13 января 2024
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CentralAsia (UZ) - В Турции задержали двух гражданок Узбекистана, которые разыскивались по факту торговли людьми, сообщает пресс-служба Генерального консульства Узбекистана.
Согласно информации, Дилноза Умарова и Мавлудахон Улмасова около 7 лет скрывались от правоохранительных органов. В результате совместной работы МВД Узбекистана и Турции их задержали в Стамбуле.
Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.
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