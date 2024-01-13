В Узбекистане на выходные прогнозируются морозы, ветер, местами пыльные бури

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцев на выходных ждут морозы, осадки, усиление ветра, местами даже пыльные бури, сообщает Узгидромет.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 13-15 января.

Каракалпакстан и Хорезм

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13-14 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13 января ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла; 14 января ночью и днем 3-8° мороза; 15 января ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

Бухара и Навои

Переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь, 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13-14 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13 января ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла; 14 января ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла; 15 января ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. По северу Навоийской области 13 января ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла; 14 января ночью и днем

3-8° мороза; 15 января ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь, 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13-14 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13-14 января ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; 15 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла

Кашкадарья и Сурхандарья

Переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь, 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13-14 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13 января ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла; 14 января ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла; 15 января ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

Ферганская долина

Переменная облачность, 13 и 15 января местами возможен дождь, 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13-14 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 13-14 января ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла; 15 января ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

Предгорные и горные районы

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), 13 января местами сильные. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 13 января в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура 13 января ночью и днем 2-7° тепла; 14 января ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; 15 января ночью и днем 0-5° тепла.